Памфилова назвала «мерзостью» технологию с выдвижением кандидатов-двойников

Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что это мерзость. Категорически это не приемлю. К сожалению, закон не предусматривает прямого наказания. Если они все сдают по закону, у них документы правильные, их наши комиссии вынуждены регистрировать. Но я разослала письмо во все комиссии, чтобы они не забывали про закон и всю необходимую информацию, если человек сменил фамилию, буквально год назад был Иванов, а сейчас стал Вишневским, чтобы это все вывешивали, чтобы люди видели, кем он был вчера и кем стал сегодня», — отметила Памфилова.

Она напомнила, что комиссия ЦИК выезжала в Петербург и разбиралась в ситуации, когда в одном избирательном округе города документы для участия в выборах депутатов Госдумы подали сразу три Бориса Вишневских, двое из которых недавно сменили имя и фамилию.

По словам Памфиловой, теперь эти кандидаты-двойники обязаны указывать прежние имя и фамилию во всех информационных документах, которые будут сопровождать выборы. «Мы проверим», — подчеркнула Памфилова.

Она выразила надежду, что новая Госдума «все-таки вернется к этому вопросу» и выдвинет соответствующую законодательную инициативу, «так как это грязные политтехнологии, далекие от реальной конкуренции».