Грузинского спортсмена, напавшего на охранника, отстранили от Паралимпиады

Агентство Kyodo со ссылкой на оргкомитет турнира пишет, что другим 15-ти членам сборной вынесли предупреждение.

Инцидент произошел в гостинице, где дзюдоист Звиад Гогочури находился на карантине после того, как один из членов национальной команды сдал положительный тест на коронавирус.

По информации журналистов, поводом для конфликта стало замечание охранника, попросившего не шуметь нескольких грузинских спортсменов, распивавших спиртное.

Паралимпиец толкнул сотрудника отеля, в результате чего тот получил травмы. У 60-летнего мужчины оказалось сломано ребро. Гогочури задержала полиция.