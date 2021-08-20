Работа центрального офиса Natura Siberica дезорганизована на фоне массовых увольнений

На этой неделе компания потерял 60% работников, — утверждает интернет-издание vc.ru. По его информации, еще около сотни сотрудников скоординированно ушли в отпуск.

Они могут уволиться, если ситуация в ближайшее время не разрешится в пользу Ирины Трубниковой — первой жены основателя компании Андрея Трубникова. Источники в Natura Siberica сообщают, что отгрузка косметики в регионы идет со сбоями.

После смерти бизнесмена в начале этого года родственники начали делить наследство и, в том числе, биться за контроль над активом, который оценивают примерно в 100 миллионов долларов.

На прошлой неделе в аккаунте бренда в Instagram появилось открытое письмо от имени сотрудников, обвинивших новое руководство в рейдерском захвате. Они утверждали, что от работы отстранили супругу и сына Трубникова, владеющих более чем половиной акций Natura Siberica.