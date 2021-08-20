Памфилова: Более 200 членов избиркомов были привлечены к ответственности за нарушения на выборах

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«За прошедшие годы 209 членов избирательных комиссий с правом решающего голоса были привлечены к ответственности. В том числе к уголовной, с лишением свободы, в общей сложности было привлечено 70 человек — это уже все участники, не только члены избирательных комиссий. К штрафам — 153 человека. То есть мы отслеживаем статистику», — рассказала она.

На вопрос о том, существует ли вероятность сговора региональных избиркомов с местными властями на предстоящих выборах, Памфилова ответила, что «у нас нет вертикали власти и прямого управления».

«У нас действует принцип федерализма. Тем не менее, за эти годы мы практически поменяли составы субъектовых комиссий, и в ряде регионов, где были скандальные, одиозные выборы — там совершенно другие составы, и там нет тех проблем, которые, например, остались в Санкт-Петербурге. То есть, несмотря на то, что действительно в ряде случаев действует круговая порука, у нас все-таки, может, не в полной мере, но мы над этим работаем, действует неотвратимость наказания», — заключила глава ЦИК.