В России вновь выявлено менее 800 смертей от коронавируса за сутки

Снизилось и число заболевших. Отметку в 800 летальных случаев в сутки удалось перешагнуть еще два дня назад. И с того момента этот показатель постепенно снижается.

Сегодня в России сообщают о 785 смертях. В тройке самых неблагоприятных регионов с точки зрения летальности остается Москва — 52 человека, Санкт-Петербург — 39 и Красноярский края — 32 гражданина.

Что касается заболеваемости, то общее число заражений активно приближается к 7 миллионам. Только за минувший день зафиксировано почти 21 тысяча случаев. При этом более 1,5 тысяч без клинических проявлений болезни.

Москва уже долгое время остается наиболее эпидемиологически неблагоприятным городом — за день опасный диагноз подтвердился у почти 2 тысяч граждан. Вдвое меньше в Подмосковье. И более 1,5 тысяч в Санкт-Петербурге. И если в столице заболеваемость по соотношению к данным прошлых суток снизилась, то в Питере немного выросла.

В целом же, как отмечают в оперативном штабе, победить опасную инфекцию удается в 90% случаев.

Власти вновь напомнили о необходимости вакцинации от коронавируса. Ранее иммунизацию разрешили и беременным женщинам. Сегодня же директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что они хорошо переносят прививку «Спутник».

Ранее глава Центра имени Гамалеи в интервью агентству ТАСС предположил, что Россия может достичь коллективного иммунитета уже к концу этого года. В Роспотребнадзоре говорили, что коронавирус перестанет мутировать и станет сезонным заболеванием, когда иммунитетом будет обладать 80% жителей страны.