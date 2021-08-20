Памфилова: ЦИК не будет подавать в суд на Зюганова, который назвал членов комиссии преступниками

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Заявления оскорбительные и нечестные. Это тянет на суд. Но у нас принципиальная позиция: мы в суд не подаем ни на кого», — сказала она.

По мнению Памфиловой, «имиджевые и репутационные потери» несут сами члены КПРФ.

«Я не имею права критиковать их, поскольку я председатель ЦИК. Но их идеология вошла в противоречие с их действиями. Вы или одно, или другое. Если вы выходите под лозунгами, что вы против капиталистов, олигархов и прочих эксплуататоров, что же вы тогда так защищаете людей, которые выводят миллиарды, чтобы не платить налоги в своей стране, в офшоры? Не сдавайте свою идеологию в аренду олигархам — все, что я могу сказать», — заключила глава ЦИК.