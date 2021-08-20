Компания Tesla разрабатывает человекоподобных роботов

Первые модели могут показать в следующем году. Основатель Tesla Илон Маск объявил, что его компания уже является одним из крупнейших в мире производителей роботов — так он описал её самоуправляемые машины — и сейчас было бы логично облечь их в человекоподобную форму.

На изображении, которое показали в презентации — белая фигура с чёрной головой и шеей. Предполагается, что вместо лица у него будет экран. Ростом он будет примерно 170 сантиметров и весом чуть более пятидесяти килограммов. Илон Маск добавил, что прототип специально разрабатывают таким образом, чтобы человек мог убежать или пересилить робота в случае необходимости.

Tesla Bot должен сможет ходить со скоростью восемь километров в час и поднимать предметы весом до двадцати килограммов. По словам предпринимателя, робот предназначен для выполнения небезопасных и скучных для человека задач. Маск добавил, что пока что прототип не работает. Готов он будет в 2022-м году. О стоимости робота в презентации сказано ничего не было.

Ранее компания Boston Dynamics разработала роботов, которые выполняет те же функции. Предприятие начало давать свою продукцию в аренду еще в 2019-м году.