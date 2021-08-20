В России резко подорожала похоронная атрибутика

Опрошенные газетой «Коммерсантъ» представители ритуальных агентств говорят, что только за последний месяц получили от поставщиков уведомления о росте цен на десятки процентов.

Стандартные деревянные гробы у производителей Подмосковья раньше стоили не дороже 7 тысяч рублей, сейчас — более чем 9. Более дорогие образцы поставляют по цене 20-25 тысяч вместо 15-ти. Почти так же заметно подорожали деревянные могильные кресты — в среднем на 20 процентов.

И дело здесь не в росте спроса из-за повышенной смертности на фоне пандемии — просто до ритуального рынка докатилось общее подорожание всех стройматериалов.

Металлы в последнее время выросли в цене еще сильнее древесины — и в результате металлические оградки для могил оставили гробы с крестами далеко позади: тут рост аж на 250% (производители жалуются, что раньше получали металл по 40 тысяч рублей за тонну, а теперь он идет минимум по 110).

«Коммерсантъ» прогнозирует, что на этом фоне россиян вскоре массово начнут хоронить в более дешевых гробах из специального картона или ДСП.