СК РФ: Житель Тюмени, захвативший заложников в банке, признан невменяемым

Эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступления он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим уголовное дело передано в суд с постановлением об отправке на принудительное лечение.

Инцидент произошел в прошлом месяце. В отделение Сбербанка зашел человек, потребовавший 15 миллионов рублей. Он говорил, что у него с собой есть некий опасный предмет, что впоследствии не подтвердилось.

Источник агентства РИА «Новости» сообщил, что тюменец позже объяснил свой поступок приказом некоего известного актера.