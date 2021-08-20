Памфилова заверила, что наблюдатели движения «Голос» не будут поражены в правах из-за статуса иноагента

В эфире «Эха Москвы» Элла Памфилова сказала, что Григорий Мельконьянц и его коллеги смогут, в том числе, принять участие и в видеонаблюдении.

«Насколько я знаю, в активе этого движения около 50 человек. Я гарантирую, что они абсолютно не будут поражены в правах как наблюдатели. И Григорий Аркадьевич Мельконьянц, и его коллеги смогут пойти наблюдателями туда, куда считают нужным, в том числе могут принимать участие в видеонаблюдении», — сказала Памфилова.

Она назвала сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца «очень квалифицированным, профессиональным электоральным экспертом». «Очень часто, буквально под микроскопом он изучает все наши документы. Он по каждому поводу пишет нам свои замечания, мы ему отвечаем. Иногда это бывает очень полезно, мы его благодарим. Иногда, к сожалению, как вот вчера он вводил в заблуждение ваших слушателей по целому ряду вопросов. Например, тезис о том, что три дня голосования якобы увеличивают риск фальсификаций, я полностью отвергаю», — заключила Памфилова.

На днях Министерство юстиции включило движение в защиту прав избирателей в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функцию иностранного агента. В документе было сказано, что «Голос» получил финансирование от гражданки Армении.

Как сообщается на сайте движения, «Голос» обучает наблюдателей, поддерживает работу «горячей линии» и онлайн-сервисов, оказывает избирателям юридическую помощь.