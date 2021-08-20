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10:04, 20 августа 2021

В годовщину своего отравления Алексей Навальный написал в колонии статью-обращение к западным лидерам

фото: @bazabazon
фото: @bazabazon

Колонку публикует британская газета The Guardian и еще несколько СМИ. В начале статьи Навальный пишет, что коррупция настолько поразила весь российский госаппарат, что в каком-то смысле спасла и самого оппозиционера — из-за падения уровня спецслужб операцию по его отравлению тоже не смогли провести как следует.

Далее Навальный сетует, что вопросы борьбы с коррупцией до сих пор находятся на периферии международной повестки, хотя именно это явление, в конечном счете, является причиной самых разных мировых проблем — от роста популярности исламских экстремистов в нищих странах Ближнего Востока до глобального потепления и лесных пожаров.

Чтобы борьба с коррупцией стала действительно эффективной на международном уровне, Навальный предлагает западным элитам программу из 5 шагов, в том числе согласовать список «стран, поощряющих коррупцию», а также вводить санкции против приближенных к Путину бизнесменов вместо силовиков.


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