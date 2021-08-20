Талибы* пригласили иностранные государства участвовать в восстановлении Афганистана и добыче ресурсов

Представитель террористического движения сказал, что страна вошла в новую фазу, когда народу необходима помощь из-за рубежа.

Власти собираются восстанавливать инфраструктуру, сферы здравоохранения, образования и другие, — передает телеканал

Ariana News. Кроме того, талибы попросили ООН остаться в Афганистане и продолжать гуманитарную деятельность.

В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и к концу дня объявили, что контролируют всю территорию страны. Президент бежал.