Талибы* пригласили иностранные государства участвовать в восстановлении Афганистана и добыче ресурсов

Представитель террористического движения сказал, что страна вошла в новую фазу, когда народу необходима помощь из-за рубежа.
Власти собираются восстанавливать инфраструктуру, сферы здравоохранения, образования и другие, — передает телеканал
Ariana News. Кроме того, талибы попросили ООН остаться в Афганистане и продолжать гуманитарную деятельность.
В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и к концу дня объявили, что контролируют всю территорию страны. Президент бежал.
* террористическое движение, запрещённое в России