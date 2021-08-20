Новый корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» примут сегодня в состав флота в Петербурге

Торжественное мероприятие пройдёт на судостроительном заводе «Северная верфь». Корабль «Георгий Курбатов» отправится служить на Черноморский флот. Там он войдёт в состав бригады, которая базируется в Севастополе.

По сообщению на портале российского министерства обороны, корабль предназначен для борьбы с морскими минами, в том числе и с так называемыми умными устройствами, которые бортовая электроника может обнаруживать не только в воде, но и в морском грунте.

Корабли этого типа получили самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, а создатели проекта обеспечили комфортные условия для экипажа, отметили в минобороны. Пять лет назад на строящемся корабле произошёл пожар. Ещё один удар по планам завода нанесли санкции.

По данным портала «Фонтанка», создание уникального корпуса требовало большого количества технологий и материалов, которые закупали за рубежом.

Также сегодня на Северной верфи поднимут флаг на судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров». Оно предназначено для перевозки грузов, а также помощи кораблям, которые терпят бедствие.