Российское посольство собирает информацию о гражданах страны, которые собираются покинуть Афганистан

Обладателей российских паспортов просят до 22 августа сообщить о своем желании уехать в Россию. К записи, появившейся на страничке посольства в Facebook оставили более 100 комментариев, в частности это сделали афганские студенты, которые обучаются в российских ВУЗах.

Кроме того, речь идет об этнических афганцах, которые раньше получили образование в нашей стране, а затем вернулись на историческую родину. В большинстве сообщений содержится просьба о содействии в переезде в Россию.

В то же время, в посольстве уверяют, что ни о какой эвакуации россиян речи не идет. Представитель МИД Мария Захарова, которую цитирует «Коммерсантъ» заявила о том, что в обычном режиме идет проработка вопросов организации нескольких чартерных рейсов.

На консульском учете в посольстве России состоит около 200 россиян.