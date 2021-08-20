Z Архив новостей новости
5 9 6 223
09:06, 20 августа 2021

Российское посольство собирает информацию о гражданах страны, которые собираются покинуть Афганистан

Обладателей российских паспортов просят до 22 августа сообщить о своем желании уехать в Россию. К записи, появившейся на страничке посольства в Facebook оставили более 100 комментариев, в частности это сделали афганские студенты, которые обучаются в российских ВУЗах.

Кроме того, речь идет об этнических афганцах, которые раньше получили образование в нашей стране, а затем вернулись на историческую родину. В большинстве сообщений содержится просьба о содействии в переезде в Россию.

В то же время, в посольстве уверяют, что ни о какой эвакуации россиян речи не идет. Представитель МИД Мария Захарова, которую цитирует «Коммерсантъ» заявила о том, что в обычном режиме идет проработка вопросов организации нескольких чартерных рейсов.

На консульском учете в посольстве России состоит около 200 россиян.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 181 6 10672 15.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Западные СМИ оживились ВВС и сам корреспондент заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам. С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперёд, не стесняйтесь…

5 116 6 25439 13.08
Блоги

Виктор Янукович: То, что народ при нашей власти жил лучше — это факт Главной ошибкой в украинской тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней…

5 155 6 14002 17.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Хочется внести ясность Когда со странной лёгкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему «целей» и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил…

5 53 6 5691 17.08
Блоги

Михаил Горбачев: «Организаторы путча несут огромную долю ответственности за развал страны» Заявление в связи с 30-й годовщиной августовского путча 1991 года…

5 157 6 17871 18.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Свидетельство американских геополитических экспериментов На протяжении многих лет 40-й Президент США Рональд Рейган, «ястреб» Холодной войны, выступал в декабре с обращением к афганской нации. Каждая речь содержала в себе обязательный пассаж с приветствием к «борцам за свободу» в Афганистане…

5 87 6 12430 16.08
Блоги

МИД РФ: О годовщине «дела А. Навального» Власти ФРГ, безапелляционно заявив, что российское государство виновно в отравлении А.Навального «боевым отравляющим веществом», до сих пор так и не представили доказательств своих беспардонных обвинений…

5 211 6 32484 19.08
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Эстетическая эволюция сознания Не видят они своё сознание лоха, или, если мягче, «ненасмотренного человека». Когда всё, что непонятно, всё, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить. И казалось бы, причём тут политика и власти?..

5 94 6 14762 19.08
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и Ленин. Два вождя двух великих революций В моем понимании обе революции — абсолютно равновеликие. И полные надежд, и полные страданий…

5 78 6 12457 19.08
Блоги

Яков Якубович Глава МО Тверской в г.Москве

Комсомольно-добровольно Новая инициатива, продиктованная ностальгией по советским комсомольским стройкам. А заодно по всей видимости, временам, когда можно было сотнями тысяч людей сажать в лагеря и отправлять на великие советские стройки…

5 33 6 8223 13.08
Голосование
Следует ли России признать власть талибов в Афганистане? (движение «Талибан» запрещено в РФ)
5 53 6 9259 15.08
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

+ Установка газового баллона не бывает кустарной Установка газового баллона не бывает кустарной Самостоятельно такое оборудование не поставишь. Технология конвертирования двигателя внутреннего сгорания в газовый хорошо отработана…

5 109 6 72486 13.08
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Река, ставшая болотом От того, августовского полноводного движения, отрицания старого, спустя три десятка лет, осталось болото – в нем поднимаются со дна прошлого пузыри, торчат обгоревшие коряги новых войн…

5 139 6 27213 19.08
Новости

фото: Getty Images Французский президент снова призвал российского коллегу освободить Алексея Навального На сайте Елисейского дворца говорится, что Эмманюэль Макрон напомнил Владимиру Путину о соответствующем решении Европейского суда по правам человека…

5 25 6 5958
Новости

Испанские власти не пустили в порт королевства российские военные корабли Министерство иностранных дел страны не ответило на просьбу России о заходе двух из них — большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» — в Сеуту…

5 26 6 18918
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Судьба женщин в Афганистане Надеяться на то, что Талибан*(запрещен в РФ), демонстрирующий сейчас некоторые послабления для женщин, откажется от своих традиций, не приходится…

5 70 6 15643 18.08

Популярное за неделю

Новости

фото: скриншот видео В The Guardian опубликована колонка Навального, он призывает Запад ввести санкции против ближайшего окружения Путина Публикация приурочена к годовщине отравления оппозиционного политика боевым отравляющим веществом…

5 25 6 19960
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В нашей стремительно встающей с колен стране последствия обычной хозяйственной деятельности вроде «Хромой лошади», теплохода «Булгарии» или «Зимней вишни», становятся совершенно неотличимы от последствий теракта…

5 47 6 67271 14.08
#слушать 48:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Следует ли России признать власть талибов в Афганистане? (движение «Талибан» запрещено в РФ)
5 53 6 9253 15.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Афганский конец. Российское начало Россию случившееся в Афганистане должно беспокоить и, судя по всему, теперь беспокоит, гораздо больше. И она объективно заинтересована в сотрудничестве с западными странами и, прежде всего, с США…

5 79 6 149153 15.08
Блоги

+ Опытный военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в Подмосковье Опытный военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в Подмосковье На борту самолета находились три человека. Экипаж погиб…

5 157 6 71617 17.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9228766
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4999492

Сегодня в эфире