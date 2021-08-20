Facebook и Twitter приняли меры по защите аккаунтов афганских пользователей

Это было сделано на фоне захвата страны талибами, — сообщает агентство Reuters.

Поскольку новая власть начала искать тех, кто сотрудничал с американскими военными, Facebook временно лишил людей возможности просматривать или искать в списках друзей пользователей, находящихся в Афганистане. В Twitter, в свою очередь, работают над ускорением обработки прямых запросов на удаление архивных публикаций.

Движение «Талибан», признанное террористическим и запрещенное в России, объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана на прошлой неделе. Это спровоцировало хаос в аэропорту Кабула, поскольку покинуть страну можно было только, улетев из афганской столицы.