Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию в Афганистане

Внеочередное заседание пройдет в онлайн-режиме. Участникам дискуссии предстоит обсудить совместный подход к происходящему в Исламской Республике. Об этом написал в Твиттере генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Ранее он заявил, что нынешний Афганистан — уже не тот, что был в 2001 году, и в этом он видит заслугу военной миссии западных войск в стране. К краху, который «нельзя было предвидеть», по его мнению, привел провал афганских властей. «Военный и политический коллапс» произошел с непредсказуемой скоростью, отметил Столтенберг, подчеркнув, что НАТО не планировал оставаться в Афганистане постоянно.

Ситуацию в стране обсудили на этой неделе и главы МИДов стран ЕС. Они признали, что «Талибан» выиграл войну в Афганистане, и с ним необходимо начинать диалог. В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая накануне на внеплановом заседании комитетов Европарламента, назвал ситуацию в Афганистане катастрофой, которую не предвидели разведки Запада.

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» начало наступление в Афганистане после того, как США и их союзники объявили о выводе своих войск в апреле этого года. В воскресенье талибы объявили о полном контроле над страной и окончании войны.