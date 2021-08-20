Суд в Москве рассмотрит иск генпрокуратуры в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Абызова

Суд в Москве рассмотрит иск генпрокуратуры в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Бывший чиновник вину не признаёт.

Генпрокуратура требует взыскать с Михаила Абызова больше 20 миллионов долларов в пользу государства. Ещё более ста миллионов долларов хотят получить с Альфа-банка, где бывший министр по делам Открытого правительства разместил средства. В надзорном ведомстве считают, что они имеют коррупционное происхождение. Иск рассмотрит Гагаринский суд Москвы. Адвокаты Абызова надеются, что им удастся отклонить претензии генпрокуратуры. Представители защиты отметили, что у экс-министра уже арестованы активы на сумму, которая превышает требования надзорного ведомства. Со своей стороны, в Альфа-Банке уверяют, что действовали по закону, пишет газета Коммерсант. Издание уточняет: иск стал продолжением разбирательства о взыскании с бывшего министра рекордной для России суммы в 32 миллиарда рублей. По версии обвинения, Абызов незаконно получил средства после продажи в 18-м году акций своей компании СИБЭКО. Договоры заключили на Кипре, после чего на счета иностранных компаний, подконтрольных экс-министру, поступила крупная сумма.

Абызов почти 2 с половиной года находится в СИЗО. Сначала его обвинили в продаже по завышенной цене в 4 миллиарда рублей активов крупных новосибирских энергокомпаний и выводе их за рубеж. Позже в отношении экс-чиновника возбудили ещё два уголовных дела, в том числе о легализации денежных средств.