Суд в Петербурге сегодня продолжит рассматривать дело участника протестной акции 31 января

Илью Першина обвинили в нападении на сотрудника полиции.

Октябрьский районный суд выслушает показания новых свидетелей инцидента.

Следствие полагает, что во время несанкционированного митинга Илья Першин дважды ударил омоновца локтем в грудь и один раз ногой в область коленного сустава. На заседании в конце весны этого года Першин вину не признал. Он сообщил суду, что не бил сотрудника правоохранительных органов. Как пишет издание ЗАКС.ру, обвиняемый рассказал, что на акции почувствовал захват сзади. Першин, по его словам, автоматически сжал руки на своей груди, сделал два шага, почувствовал, что его отпускают, и продолжил убегать. Омоновцы, свидетели со стороны обвинения рассказали, что не видели якобы произошедшего нападения. Сам пострадавший, Иван Алексеев, сообщил, что сам тоже не видел удара. На заседании также просмотрели видеозаписи с места происшествия. Однако, как отметили участники процесса, момент удара на них также не зафиксирован.

По так называемому «Дворцовому делу» различные сроки заключения уже получили десятки участников акций протеста. В то же время, неизвестно ни об одном уголовном деле по факту применения насилия к ним со стороны сотрудников правоохранительных органов.