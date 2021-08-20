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07:02, 20 августа 2021

Алексей Навальный призвал к персональным санкциям в отношении окружения Путина

В статье для британской Guardian, находящийся в заключении оппозиционный российский политик критикует западных лидеров за то, что они не уделяют внимание коррупции во властных российских структурах. По мнению Навального, без санкций против приближенных к Путину чиновников и бизнесменов любая антикоррупционная риторика с Запада будет воспринята как несущественная.

Спустя год после отравления политика Алексея Навального Москва по-прежнему отрицает свою причастность и обвиняет Запад в спланированной провокации против России. Об этом говорится в заявлении МИДа, опубликованном в преддверии годовщины покушения.

Действия властей ФРГ и их союзников в течение последних 12 месяцев чётко указывают на попытку использовать шумиху вокруг Навального для дискредитации России в глазах мировой общественности и нанесения ущерба её национальным интересам, считают в МИДе. Там подчеркивают, что с самого начала западные и «аффилированные с ними» издания начали вести агрессивную пропаганду и обвинять Россию в применении боевого отравляющего вещества, при этом до сих пор не представлены доказательства. Берлин же в свою очередь, отмечают в министерстве, отвечал формальными и издевательскими отписками на все запросы Генпрокуратуры, кроме того, там не хотят обнародовать формулу вещества, найденного в биологических материалах Навального. В МИДе в очередной раз напомнили, что омские врачи ничего не обнаружили. В дипведомстве вновь озвучили версию о том, что найденное вещество могло появилось в организме Навального, когда его перевозили в Берлин, ведь на самолете, прибывшим за ним в Омск, как утверждается, находился некий гражданин ФРГ, чей род занятий почему-то до сих пор тщательно скрывается.

Покушение на Навального было совершено ровно год назад. Независимые лаборатории подтвердили, что политика отравили «Новичком». После реабилитации в Германии оппозиционер вернулся в Россию и был задержан – сейчас он отбывает срок по делу «Ив Роше» в колонии.


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