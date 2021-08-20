Московский общественный транспорт недополучил в пандемийном 2020 году ₽32,6 млрд. по сравнению с годом ранее

Это, как передает РБК, следует из финансовой отчетности, предоставленной ФНС. Ранее столичное правительство сообщало о снижении пассажиропотока в городском транспорте Москвы на 37% в 2020 году из-за карантинных ограничений, но денежные показатели не раскрывало.