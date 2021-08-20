Сайд-Мухамад Джумаев, который напал на полицейских во время митинга в поддержу Навального, получил пять лет колонии

Сайд-Мухамад Джумаев, который напал на полицейских во время несанкционированного митинга в поддержу Алексея Навального, получил пять лет колонии.

Прокурор просил москвича, этнического чеченца 6 лет лишения свободы, однако суд вынес более мягкое решение. Об этом РИА-новостям сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, в котором слушалось дело. Джумаеву предъявили обвинения по трем эпизодам, а дело предполагалось рассмотреть в особом порядке, что предполагает более мягкое наказание, но затем решение изменили, хотя он признал свою вину. Джумаев принял участие в протестной акции 23 января. Видео, на котором он дерется полицейскими, нанося им удары руками и ногами широко разошлись в интернете. Молодому человеку удалось скрыться, но позже его обнаружили и задержали в Псковской области. Предположительно, он собирался перейти границу с одной из стран Балтии.

Комментирую поступок Джумаева, президент Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что «чеченский народ на Митинги Навального не ходит».