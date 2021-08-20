Горячая линия по видеонаблюдению на выборах в Госдуму начинает работать с сегодняшнего дня

В этом году Центризбирком отказался от общедоступных трансляций.

Круглосуточное видеонаблюдение будет на 46 тысячах участков все три дня голосования. Участники выборов будут следить за их ходом центрах общественного наблюдения – всего их будет 86: по одному в каждом субъекте и в федеральной территории «Сириус». По подсчетам ЦИК, каждая партия может одновременно осуществлять наблюдение за 1260 участках. В каждом центре будет работать сотрудник «Ростелекома», которому предстоит оказывать необходимую техническую помощь. Горячая линия по видеонаблюдению будет работать по 20 сентября. В начале месяца в течение 10 дней кандидатов, членов избирательных комиссий, политических партий будут обучать работе со служебным порталом. Напомню, что отказ от открытой трансляции объяснили экономией – глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что нельзя «выбрасывать миллиарды народных денег ради амбиций полутора десятка экспертов или ради праздного любопытства». Правозащитники же считают это нарушением прав избирателей. Они полагают, что таким образом власти хотят скрыть фальсификации.

На выборы в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября, из бюджета выделено почти 22 миллиарда рублей.