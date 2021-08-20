Прокуратура запросила два года ограничения свободы для Люси Штейн

Муниципальный депутат и участница Pussy Riot обвиняется по т.н. «санитарному делу». Обвинение потребовало запретить Штейн покидать квартиру с 22:00 до 6:00 и выезжать за пределы московского региона. Приговор огласят 25 августа.

Преображенский суд Москвы должен вынести сегодня приговор по «санитарному делу» стороннику Навального Олегу Степанову. Все это дело полностью незаконно, говорил ранее «Эху Москвы» адвокат одной из фигуранток Любови Соболь Владимир Воронин. Прокуратура просит для Степанова два года ограничения свободы.

В рамках «санитарного дела» соратники Навального Любовь Соболь и Кира Ярмыш приговорены к полутора годам ограничения свободы, Николаю Ляскину назначили год ограничения свободы, Олега Навального приговорили к году лишения свободы условно. Дани Акеля оштрафовали на 100 тысяч рублей.