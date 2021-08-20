Главы МИД стран Группы семи сегодня на экстренной встрече обсудят ситуацию в Афганистане

Соединенные Штаты могут признать правительство Афганистана, если оно не будет нарушать права человека и не станет содействовать террористической угрозе. Об этом в интервью телеканалу CNN ранее сказал госсекретарь США Энтони Блинкен:

«Будущее правительство Афганистана, которое соблюдает базовые права своего народа и не помогает террористам – это правительство, с которым мы можем работать и которое можем признать. В противном случае будут действовать санкции. Также новые власти Афганистана не смогут рассчитывать на международную помощь. Другие страны, в свою очередь, должны задействовать все экономические, дипломатически и политические рычаги давления, чтобы заставить новые власти Афганистана соблюдать права человека».

По словам Блинкена, Вашингтон не признает новую власть в Афганистане, если она будет укрывать боевиков, способных атаковать США и союзников.

Британские власти не будут сотрудничать с «Талибаном» в обычном порядке из-за нежелания талибов соблюдать стандарты в отношении прав человека. Об этом в эфире британского телеканала SkyNews ранее сказал глава МИД страны Доминик Рааб:

«Конечно, существует прагматизм. Поддержание отношений с «Талибаном» возможно через третьи страны. Также нужно применить экономические санкции, чтобы сделать власть талибов умеренной. Мировым лидерам следует быть оптимистичными и проверить талибов на способность снизить радикализм правления. Мы также посылаем другие сигналы. Например, Афганистан не должен быть использован для террористических атак против Запада».

Доминик Рааб также добавил, что доверять талибам не следует, и мировому сообществу надо быть настороже.

Движение «Талибан»* активизировало розыск местных жителей, сотрудничавших с США и НАТО. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на подготовленный для ООН документ Норвежского центра глобального анализа. По сведениям организации, у боевиков есть список таких людей и их адреса. Талибы ходят по домам и задерживают нужных им людей, а если они не сдадутся, угрожают арестовать или убить членов их семей. В особой опасности находятся военнослужащие афганских вооруженных сил и сотрудники полиции, а также люди, работавшие в следственных подразделениях свергнутого правительства.

*движение признано террористическим и запрещено в России.