Контейнеровоз Ever Given в марте заблокировавший Суэцкий канал, сегодня снова пройдет через него.

По данным сайта MarineTraffic, 5 августа судно вышло из порта Филикстоу в Англии и сейчас находится в Средиземном море у берегов Египта. По сведениям местных СМИ, Ever Given следует в Сингапур на ремонт.
2021-08-20T05:12:58+03:00
2021-08-20T05:13:02+03:00
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05:12, 20 августа 2021
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