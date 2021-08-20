Платформа OnlyFans запретит пользователям публиковать порнографические материалы.

Как сообщает Bloomberg, в компании объяснили это объяснили растущим давлением со стороны банков и платежных сервисов, а также желанием «обеспечить долгосрочную устойчивость платформы». При этом OnlyFans продолжит размещать фото и видео в стиле ню, если они не противоречат политике платформы. OnlyFans — сервис, позволяющий по платной подписке получать эксклюзивный контент от авторов. Он популярен в секс-индустрии так как не блокирует эротический контент. На фоне пандемии выручка компании в прошлом году выросла более чем на 550% и достигла 383 млн. долл.