ФБ отключил функцию просмотра друзей для аккаунтов из Афганистана.

Как заявили в компании, мера введена, чтобы «защитить людей от преследования. Ранее NYT писала, что боевики начали задерживать местных жителей, которые сотрудничали с НАТО и США
2021-08-20T05:09:33+03:00
2021-08-20T05:09:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 20 августа 2021
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