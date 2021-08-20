ЦБ недостаточно быстро блокирует фишинговые сайты.

На это в интервью РИА Новости обратил внимание начальник Следственного департамента МВД Сергей Лебедев. По его словам, сегодня у регулятора обнаружение и закрытие фишинговых сайтов занимает три дня, чего явно недостаточно. Лебедев уточнил, что в настоящее время механизм обмена информацией между банками и правоохранителями «заформализован», из-за этого на расследование преступлений могут уходить месяцы.