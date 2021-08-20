Суд в Москве приступает к рассмотрению иска ГП к экс-министру Михаилу Абызову и «Альфа-банку».

Речь идет об обращении более 126 млн долларов в пользу государства. Как сообщили ТАСС в Гагаринском суде, Абызов, вероятно, примет участие в заседании по видео-конференц-связи. Из-за коронавируса слушания пройдут в закрытом для прессы режиме. По словам адвоката Юлия Тая, его подзащитный с исковыми требованиями не согласен. Абызов был задержан в марте 2019 года по обвинению в хищении и выводе за рубеж четырех млрд. руб.