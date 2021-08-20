Владимир Путин сегодня встретится в Москве с Ангелой Меркель.

Это будет первая личная встреча президента России и канцлера Германии за последние три года. Нынешний визит Меркель проходит на фоне завершения ее деятельности на посту главы правительства ФРГ. Парламентские выборы в Германии состоятся в сентябре, свою кандидатуру она не выдвигала. Москву Меркель посетит перед поездкой в Киев.
2021-08-20T05:06:01+03:00
2021-08-20T05:06:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 20 августа 2021
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