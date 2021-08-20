Владимир Путин сегодня встретится в Москве с Ангелой Меркель.

Это будет первая личная встреча президента России и канцлера Германии за последние три года. Нынешний визит Меркель проходит на фоне завершения ее деятельности на посту главы правительства ФРГ. Парламентские выборы в Германии состоятся в сентябре, свою кандидатуру она не выдвигала. Москву Меркель посетит перед поездкой в Киев.