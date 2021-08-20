Алексей Навальный призвал к персональным санкциям в отношении окружения Путина.

В статье для британской Guardian, находящийся в заключении оппозиционный российский политик критикует западных лидеров за то, что они не уделяют внимание коррупции во властных российских структурах. По мнению Навального, без санкций против приближенных к Путину чиновников и бизнесменов любая антикоррупционная риторика с Запада будет воспринята как несущественная.
2021-08-20T05:04:56+03:00
2021-08-20T05:05:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 20 августа 2021
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Алексей Навальный призвал западные страны ввести санкции против олигархов, близких к Путину. В статье для «Guardian» в годовщину своего отравления оппозиционный российский политик пишет из заключения, что если этого не произойдет, любая антикоррупционная риторика Запада будет восприниматься как игра и пустяки.