Алексей Навальный призвал к персональным санкциям в отношении окружения Путина.

В статье для британской Guardian, находящийся в заключении оппозиционный российский политик критикует западных лидеров за то, что они не уделяют внимание коррупции во властных российских структурах. По мнению Навального, без санкций против приближенных к Путину чиновников и бизнесменов любая антикоррупционная риторика с Запада будет воспринята как несущественная.