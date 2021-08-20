Федеральная торговая комиссия США подала новую версию антимонопольного иск к ФБ.

Как пишет The World Street Journal, в обновлённом варианте заявления есть дополнительные данные, которые подтверждают, что Facebook незаконно доминирует на рынке. Впервые иск был подан в декабре прошлого год, когда Комиссия и и прокуроры 46 американских штатов и двух округов обвинили корпорацию в приобретении перспективных конкурентов. В июне суд решил, что истцы предоставили недостаточно доказательств и вернул иск заявителям.