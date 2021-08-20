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04:10, 20 августа 2021

«Газпром» повысил прогноз по ценам на экспорт газа в Европу на 30%.

Как передает РБК, в бюджет госкомпании на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье $170 за 1 тыс. куб. м. По новому прогнозу, средняя цена на газ для Европы превысит $269 за 1 тыс. куб. м.


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