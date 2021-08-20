«Газпром» повысил прогноз по ценам на экспорт газа в Европу на 30%.

Как передает РБК, в бюджет госкомпании на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье $170 за 1 тыс. куб. м. По новому прогнозу, средняя цена на газ для Европы превысит $269 за 1 тыс. куб. м.