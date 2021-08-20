Более 40 участников массовой драки в Москве у метро Кузьминки депортировали из России.

Драка произошла в ночь на 13 июля, в ней, по разным данным, приняли участие до 200 человек. В полиции заявляли о задержании 103 человек, большинство из них являются выходцами из Средней Азии. В столичном главке полиции напомнили, что ранее 87 иностранцев были отправлены под административный арест сроком на 15 суток. Кроме того, им сократили сроки пребывания в России, а также запретили въезд в страну. Все 87 мигрантов по решению суда были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан сроком на 90 суток. В отношении восьмерых участников драки было возбуждено уголовное дело по ст. о хулиганстве.
2021-08-20T04:08:53+03:00
2021-08-20T04:08:57+03:00
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04:08, 20 августа 2021
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