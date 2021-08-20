Подравшийся с ОМОНом на митинге в Москве студент МГУ получил пять лет колонии.

Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Микаил Мархиев частично признал свою вину, но утверждал, что не хотел кого-то травмировать. Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что своими действиями Мархиев навредил чеченскому народу. 23 января в России прошли акции в поддержку Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали более 4 тыс. человек, в Москве — более полутора тысяч.
2021-08-20T04:07:48+03:00
2021-08-20T04:07:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2890042-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 20 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Алексей Навальный призвал западные страны ввести санкции против олигархов, близких к Путину. В статье для «Guardian» в годовщину своего отравления оппозиционный российский политик пишет из заключения, что если этого не произойдет, любая антикоррупционная риторика Запада будет восприниматься как игра и пустяки.