Подравшийся с ОМОНом на митинге в Москве студент МГУ получил пять лет колонии.

Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Микаил Мархиев частично признал свою вину, но утверждал, что не хотел кого-то травмировать. Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что своими действиями Мархиев навредил чеченскому народу. 23 января в России прошли акции в поддержку Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали более 4 тыс. человек, в Москве — более полутора тысяч.