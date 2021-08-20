Лесной пожар в Марий Эл угрожает двум населенным пунктам.

Как сообщили ИФ в МЧС, жители предупреждены о возможной эвакуации, официально она пока не объявлена. Площадь пожара и число проживающих в опасной зоне уточняются. В свою очередь глава республики Александр Евстифеев сообщил, что на рассвете к тушению будет привлечен вертолет Минобороны Ульяновска. Пожароопасная ситуацию в республике сегодня сохранится. По прогнозам синоптиков, сегодня в Марий ожидается 35 градусная жара.
2021-08-20T04:06:14+03:00
2021-08-20T04:06:18+03:00
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04:06, 20 августа 2021
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