Лесной пожар в Марий Эл угрожает двум населенным пунктам.

Как сообщили ИФ в МЧС, жители предупреждены о возможной эвакуации, официально она пока не объявлена. Площадь пожара и число проживающих в опасной зоне уточняются. В свою очередь глава республики Александр Евстифеев сообщил, что на рассвете к тушению будет привлечен вертолет Минобороны Ульяновска. Пожароопасная ситуацию в республике сегодня сохранится. По прогнозам синоптиков, сегодня в Марий ожидается 35 градусная жара.