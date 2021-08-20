Боевики «Талибана»* убили в Афганистане близкого родственника журналиста Deutsche Welle.

Как сообщает само немецкое издание, еще одного родственника репортера ранили. Сам сотрудник DW смог уехать в Германию. Гендиректор DW Петер Лимбург вместе с руководителями других немецких СМИ направил открытое письмо правительству Германии с призывом подготовить экстренную визовую программу для афганских журналистов, работавших на немецкие издания, и их семей.

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