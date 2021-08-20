По его словам, речь должна идти о создании инклюзивного правительства в Афганистане. Ранее боевики заняли Кабул и пообещали в ближайшее время определить форму правления в стране
*признано террористическим и запрещено в России
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности лично вступить в переговоры с движением «Талибан»*.
По его словам, речь должна идти о создании инклюзивного правительства в Афганистане. Ранее боевики заняли Кабул и пообещали в ближайшее время определить форму правления в стране