В Москве во время встречи с Сергеем Митрохиным задержали 15 волонтёров его предвыборного штаба.

Как рассказал ЭМ сам кандидат в депутаты ГД от партии «Яблоко», встреча проходила в Басманном районе столицы. На неё пришли местные жители, выступающие против передачи одного из корпусов горбольницы №6 в пользование бизнесмена Вадима Мошковича под коммерческую школу. По словам Митрохина, полиция начала задерживать людей из-за наклеенного на стену плаката «Верните нам нашу больницу». Всех задержанных доставили в ближайший отдел полиции и спустя несколько часов отпустили с предупреждением о недопущении противоправных действий.