В Москве во время встречи с Сергеем Митрохиным задержали 15 волонтёров его предвыборного штаба.

Как рассказал ЭМ сам кандидат в депутаты ГД от партии «Яблоко», встреча проходила в Басманном районе столицы. На неё пришли местные жители, выступающие против передачи одного из корпусов горбольницы №6 в пользование бизнесмена Вадима Мошковича под коммерческую школу. По словам Митрохина, полиция начала задерживать людей из-за наклеенного на стену плаката «Верните нам нашу больницу». Всех задержанных доставили в ближайший отдел полиции и спустя несколько часов отпустили с предупреждением о недопущении противоправных действий.
2021-08-20T03:13:43+03:00
2021-08-20T03:13:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 20 августа 2021
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