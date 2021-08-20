Жители Чечни Салех Магамадов и Исмаил Исаев вновь заявили о пытках и избиениях в грозненском СИЗО.

«Новая газета» сообщает, что это отражено в протоколах адвокатского опроса. Обвиняемые в помощи террористам молодые люди весной были похищены в Н.Новгороде чеченскими силовиками и насильно вывезены в Грозный. В знак протеста Магомадов в начале августа в знак протеста порезал себе руки бритвенным станком. Обвиняемые неоднократно заявляли о том, что их пытают и избивают, требуя признательных показаний.
2021-08-20T03:12:19+03:00
2021-08-20T03:12:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 20 августа 2021
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