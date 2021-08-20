Путин на встрече с Байденом летом выступил против военного присутствия США в Центральной Азии.

По сведениям WSJ позиция президента России осложнила выбор американскими военными вариантов базирования беспилотных летательных аппаратов и антитеррористических сил в странах, граничащих с Афганистаном, не имеющим выхода к морю. Как отмечает издание российский лидер во время встречи на высшем уровне 16 июня с президентом США в Женеве выступил против любой роли американских войск в странах, граничащих с Афганистаном. Эта проблема усугубилась в связи с крахом в минувшие выходные афганского правительства и приходом к власти в Афганистане радикального движения «Талибан»*.

* террористическая организация, запрещена в России