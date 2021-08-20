Футболист юношеской сборной Афганистана погиб 16 августа при попытке покинуть Кабул.

Как сообщает афганский телеканал Ariana News, Заки Анвари пытался улететь в отсеке шасси американского самолета. После захвата Кабула талибами* несколько афганцев пыталась улететь из города, забравшись на крылья и шасси американского военно-транспортного самолета C-17. В одном из роликов, снятых очевидцами, видно, как после набора высоты с самолета вниз падают как минимум два человека. По данным Reuters, еще не менее пяти человек погибли в давке, пытаясь эвакуироваться из Кабула.

*«Талибан» признано террористическими и запрещено на территории РФ