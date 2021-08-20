Джо Байден рассчитывает завершить эвакуацию граждан США из Афганистана к 31 авг.

Об этом в эфире телекомпании Си-би-эс заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, президент привержен тому, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, смог оттуда выехать. При этом Салливан не смог уточнить, сколько именно американцев находятся сейчас в Афганистане. В среду президент США Джо Байден заявил телеканалу Эй-би-си, что США могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан.