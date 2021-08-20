Эмманюэль Макрон вновь потребовал освободить Алексея Навального.

Как сообщает Елисейский дворец, призыв прозвучал во время телефонного разговора президента Франции с Владимиром Путиным. Макрон напомнил российскому президенту о решениях ЕСПЧ спустя год после попытки убийства оппозиционного политика. Разговор продолжался более полутора часов и касался, среди прочего, ситуации в Афганистане.