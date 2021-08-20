Эмманюэль Макрон вновь потребовал освободить Алексея Навального.

Как сообщает Елисейский дворец, призыв прозвучал во время телефонного разговора президента Франции с Владимиром Путиным. Макрон напомнил российскому президенту о решениях ЕСПЧ спустя год после попытки убийства оппозиционного политика. Разговор продолжался более полутора часов и касался, среди прочего, ситуации в Афганистане.
2021-08-20T03:05:24+03:00
2021-08-20T03:05:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 20 августа 2021
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