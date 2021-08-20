Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb перенесен.

Он, как передает ТАСС, состоится в ночь на субботу. Старт, запланированный на эту ночь, в последний момент отменила автоматика из-за нештатной работы одного из клапанов наземного комплекса. Российский носитель должен вывести на орбиту 34 британских спутника. Система OneWeb предназначена для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом.