Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb перенесен.

Он, как передает ТАСС, состоится в ночь на субботу. Старт, запланированный на эту ночь, в последний момент отменила автоматика из-за нештатной работы одного из клапанов наземного комплекса. Российский носитель должен вывести на орбиту 34 британских спутника. Система OneWeb предназначена для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом.
2021-08-20T03:04:24+03:00
2021-08-20T03:04:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 20 августа 2021
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