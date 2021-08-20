Сегодня Ангела Меркель встретится в Москве с Владимиром Путиным.

В программе переговоров двусторонние отношения, пандемия коронавируса, ситуация в Афганистане, исполнение минских соглашений по Украине и возложение цветов к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Это будет, по подсчетам Süddeutsche Zeitung, 20-й и, скорее всего, последний визит канцлера Германии в Россию в качестве главы правительства. С «прощальными» визитами Меркель уже побывала в Великобритании, США и Бельгии. На 22 августа запланирована встреча в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
2021-08-20T02:15:02+03:00
2021-08-20T02:15:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:15, 20 августа 2021
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