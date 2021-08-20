В Турции объявлено о новых ограничениях по коронавирусу.

Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, с начала учебного года 6 сентября сотрудники школ и университетов должны будут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Тестирование станет обязательным и для посещения кинотеатров и концертов. Мера коснется тех, кто не привился от коронавируса. Для российских туристов новых ограничений вводить не планируется.
2021-08-20T02:11:37+03:00
2021-08-20T02:11:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 20 августа 2021
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