В Турции объявлено о новых ограничениях по коронавирусу.

Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, с начала учебного года 6 сентября сотрудники школ и университетов должны будут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Тестирование станет обязательным и для посещения кинотеатров и концертов. Мера коснется тех, кто не привился от коронавируса. Для российских туристов новых ограничений вводить не планируется.