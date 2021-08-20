Больница во Владикавказе, где погибли пациенты, подкл. к ИВЛ, прекращает прием пациентов больных с ковидом.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Северной Осетии. Причина не уточняется. 9 августа в этой больнице из-за прорыва подземной кислородной трубы погибли девять пациентов с коронавирусом. На следующий день стало известно о смерти еще двоих пациентов, однако, по утверждению властей, их гибель не связана с аварией. По делу о смерти пациентов задержан и отправлен под домашний арест главврач больницы Владимир Плиев.
2021-08-20T02:10:04+03:00
2021-08-20T02:10:08+03:00
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02:10, 20 августа 2021
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