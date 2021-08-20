В России сменился регион — лидер по доле вакцинированных от коронавируса.

Как передает РБК, на первое место вышла Белгородская область — вакцинацию там начали или полностью завершили почти 45% населения. В целом по стране за две недели до начала осеннего сезона хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 40,5 млн россиян, полностью привиты — почти 33 млн. Москва входит в десятку регионов с наибольшим количеством полностью привитого населения – в столице обе дозы получили 28 % жителей. А вот в Дагестане обязательная вакцинация работников не помогла республике уйти с последнего места — там первую прививку сделали 11 процентов, обе — 7.