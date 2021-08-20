Запуск носителя «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb в посл. момент перенесен.

Старт на Байконуре был запланирован на 01:23 мск. Во время трансляции на сайте Роскосмоса было объявлено об автоматической отмене предстартовой подготовки из-за сбоя наземного оборудования. Специалистам поручили перевести агрегаты в 24-часовую готовность. После нынешней миссии количество спутниковая группировка OneWeb должна увеличиться до 288-ми.
2021-08-20T02:04:13+03:00
2021-08-20T02:04:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2890008-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 20 августа 2021
Загрузка комментариев...